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«Куньлунь Ред Стар» обсудит будущее Юрзинова 20 марта

Источник:  Р-СпортКомментарии

Руководство «Куньлунь Ред Стар» будет решать вопрос с главным тренером 20 марта, когда команда соберется в Пекине после двухнедельного отпуска.

На данный момент переговоры с потенциальными кандидатами носят предварительный характер из-за неопределенности с нынешним главным тренером Владимиром Юрзиновым.

«Руководство клуба действительно рассматривает несколько кандидатур, однако все это носит лишь предварительный характер, поскольку еще не решен вопрос о будущем Владимира Юрзинова. Этот вопрос будет решаться 20 марта, когда команда после двухнедельного отпуска вернется в Пекин», – сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе «Куньлунь Ред Стар».

Напомним, новичок КХЛ занял восьмое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах магнитогорскому «Металлургу». После заключительной игры серии Юрзинов объявил, что подал прошение об отставке.

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