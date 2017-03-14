Букмекеры не верят в победу «Лестера» над «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Массимилиано Аллегри: «Ювентусу» нужно сыграть еще один классный матч. Легко нам не будет

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий перед ответным матчем с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.