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Букмекеры не верят в победу «Лестера» над «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы считают «Севилью» фаворитом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лестером».

Средний коэффициент на победу испанского клуба составляет 2,20. На «Лестер» можно поставить с коэффициентом 3,15. Котировки на ничью - 3,57.

Напомним, первый матч на своем поле «Севилья» выиграла со счетом 2:1.

После этого главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери был отправлен в отставку, а команду принял один из его ассистентов Крэйг Шекспир. В минувшее воскресенье он был утвержден в новой должности.

Матч «Лестер» - «Севилья» начнется сегодня в 22:45.

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов пройдет в швейцарском Ньоне в пятницу, 17 марта.

Матч

Лестер Сити - Севилья

Место и дата

14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция


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