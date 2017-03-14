Букмекеры не верят в победу «Лестера» над «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Букмекерские конторы считают «Севилью» фаворитом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лестером».
Средний коэффициент на победу испанского клуба составляет 2,20. На «Лестер» можно поставить с коэффициентом 3,15. Котировки на ничью - 3,57.
Напомним, первый матч на своем поле «Севилья» выиграла со счетом 2:1.
После этого главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери был отправлен в отставку, а команду принял один из его ассистентов Крэйг Шекспир. В минувшее воскресенье он был утвержден в новой должности.
Матч «Лестер» - «Севилья» начнется сегодня в 22:45.
Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов пройдет в швейцарском Ньоне в пятницу, 17 марта.
Матч
Место и дата
14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция
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