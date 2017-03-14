У Наместникова случился рецидив травмы в матче с «Рейнджерс»

Российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс».

У хоккеиста произошел рецидив старой травмы. Главный тренер «Тампы» Джон Купер сообщил, что подробности повреждения будут известны после полного медицинского обследования. В текущем сезоне 24-летний форвард сыграл в 63 матчах, набрав 24 (9+15) очка.

Напомним, что матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Тампы», россиянин Никита Кучеров записал на свой счет две результативные передачи.