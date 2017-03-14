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У Наместникова случился рецидив травмы в матче с «Рейнджерс»

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс».

У хоккеиста произошел рецидив старой травмы. Главный тренер «Тампы» Джон Купер сообщил, что подробности повреждения будут известны после полного медицинского обследования. В текущем сезоне 24-летний форвард сыграл в 63 матчах, набрав 24 (9+15) очка.

Напомним, что матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Тампы», россиянин Никита Кучеров записал на свой счет две результативные передачи.  

Матч

Рейнджерс - Тампа-Бэй - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы:

Кэмпфер (Зукарелло, Крейдер), 5:53 (1:0). Пойнт (Кучеров, Друэн), 7:43 (1:1 - бол.). Дюмон (Гаррисон), 25:04 (1:2). Грабнер 30:22 (2:2). Пойнт (Кучеров, Палат), 53:21 (2:3).

Место и дата

14 марта 01:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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