Владимир «No[o]ne» Миненко: Мы доказали, что сильнее всех на голову в этом регионе уже дважды
Игрок Virtus.pro Владимир «No[o]ne» Миненко прокомментировал победу команды на квалификации к The Kiev Major.
В групповом этапа Virtus.pro не проиграла ни одного матча, а в гранд-финале отборочных победила Natus Vincere со счетом 2:0.
The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.
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