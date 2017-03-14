Владимир «No[o]ne» Миненко: Мы доказали, что сильнее всех на голову в этом регионе уже дважды

Игрок Virtus.pro Владимир «No[o]ne» Миненко прокомментировал победу команды на квалификации к The Kiev Major.





В групповом этапа Virtus.pro не проиграла ни одного матча, а в гранд-финале отборочных победила Natus Vincere со счетом 2:0.



The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.