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Спиридонова и Тутхалян выступят на этапе Кубка мира в Германии

Источник:  «Весь спорт»Комментарии

Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира по спортивной гимнастике в личном и командном многоборье, который состоится 17-19 марта в Штутгарте (Германия).

Возглавят сборную России призеры Олимпийских игр Дарья Спиридонова и Седа Тутхалян. В личном многоборье выступят Ангелина Мельникова и Никита Игнатьев.

Кубок мира

Третий этап

Штутгарт (Германия), 17-19 марта

Состав сборной России

Мужчины. Личное многоборье. Никита Игнатьев

Команды. Сергей Ельцов, Дмитрий Ланкин, Владислав Поляшов, Кирилл Потапов, Максим Синичкин.

Женщины. Личное многоборье. Ангелина Мельникова

Команды. Лилия Ахаимова, Елена Ерёмина, Елизавета Кочеткова, Дарья Спиридонова, Седа Тутхалян.

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