Анна Сень: Иногда забываю, что выиграла Олимпийские игры

Левая полусредняя «Ростов-Дона» и сборной России Анна Сень высказалась о победе на Олимпийских играх в Лондоне.

«Если честно, я иногда забываю, что выиграла Олимпийские игры. Порой кажется, что это прошло, как сон. И только когда горожане машут рукой или сигналят, когда я еду на олимпийской машине, появляются приятные воспоминания.

Знаете, я не просыпаюсь по утрам с мыслью, что я олимпийская чемпионка и иду на работу. Нет, каждый день идешь и продолжаешь работать, тренироваться», – сказала Сень, отвечая на вопросы пользователей в онлайн-конференции VKlive.