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«ПСЖ» пожаловался в УЕФА на 7 ошибок арбитра Дениза Айтекина в матче с «Барселоной»

Источник:  MarcaКомментарии

«ПСЖ» отправил в УЕФА официальную жалобу на работу немецкого рефери Дениза Айтекина ответном в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6).

В документе, составленном французским клубом, отмечаются игровые моменты, которые, по мнению клуба, напрямую повлияли на исход двухматчевого противостояния.

1. Игра рукой Хавьера Маскерано в пределах штрафной в первом тайме.

2. Жерар Пике должен был получить вторую желтую карточку на 41-й минуте матча за фол против Эдинсона Кавани.

3. Пенальти на Неймаре был назначен некорректно. По мнению «ПСЖ», бразильский форвард умышленно искал контакт с защитником Томасом Менье.

4. Неймар должен был получить красную карточку. При счете 3:1 в пользу каталонцев он ударил по ногам защитника Маркиньоса.

5. Игра рукой Пике при счете 3:1. На 78-й минуте при выполнении передачи полузащитник Анхель Ди Мария попал в руку испанского защитника, но свисток арбитра промолчал.

6. Пенальти и красная карточка Маскерано за фол на Ди Марии в штрафной площади. Айтекин оставил этот эпизод без внимания, хотя после матча сам Маскерано признал свою вину.

7. Пенальти на Луисе Суаресе при счете 4:1. По мнению «ПСЖ», уругвайский форвард симулировал, и потому заслуживал второй желтой карточки.

Напомним, жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов пройдет в швейцарском Ньоне 17 марта.

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