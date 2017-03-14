«ПСЖ» пожаловался в УЕФА на 7 ошибок арбитра Дениза Айтекина в матче с «Барселоной»
«ПСЖ» отправил в УЕФА официальную жалобу на работу немецкого рефери Дениза Айтекина ответном в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6).
В документе, составленном французским клубом, отмечаются игровые моменты, которые, по
мнению клуба, напрямую повлияли на исход двухматчевого противостояния.
1. Игра рукой Хавьера Маскерано в пределах штрафной в первом тайме.
2. Жерар Пике должен был получить вторую желтую карточку на 41-й минуте матча за фол против Эдинсона Кавани.
3. Пенальти на Неймаре был назначен некорректно. По мнению «ПСЖ», бразильский форвард умышленно искал контакт с защитником Томасом Менье.
4. Неймар должен был получить красную карточку. При счете 3:1
в пользу каталонцев он ударил по ногам защитника Маркиньоса.
5. Игра рукой
Пике при счете 3:1. На 78-й минуте при выполнении передачи полузащитник
Анхель Ди Мария попал в руку испанского защитника, но свисток арбитра промолчал.
6. Пенальти и красная карточка Маскерано за фол на Ди Марии в
штрафной площади. Айтекин оставил этот эпизод без внимания, хотя после
матча сам Маскерано признал свою вину.
7. Пенальти на Луисе Суаресе при счете 4:1. По мнению «ПСЖ», уругвайский форвард симулировал, и потому заслуживал второй желтой карточки.
Напомним, жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов пройдет в швейцарском Ньоне 17 марта.