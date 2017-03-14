Паршивлюк вернулся в общую группу

Защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк, получивший повреждение на тренировке перед матчем 19-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (0:1), провел тренировку в общей группе.

«Паршивлюк повредил заднюю часть бедра, – приводит слова врача клуба Хаджимурада Хизроева официальный сайт «Анжи». – Случилось это на одной из тренировок при подготовке к игре со «Спартаком».

Повреждение было незначительное, но рисковать тренерский штаб не стал. Поэтому решили поберечь футболиста. Впрочем, Паршивлюк находился в резерве и в любой момент мог выйти на поле. К матчу с «Оренбургом» он должен восстановиться».

Напомним, матч «Анжи» – «Оренбург» пройдет 17 марта на «Анжи Арене» в Каспийске. Начало – 19:00 (мск).