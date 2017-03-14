Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Лестер Сити- : -Севилья
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Футбол  Ювентус- : -Порту
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Боярский: «Зенит» уже вряд ли догонит «Спартак»

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Народный артист России, известный актер и прославленный болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что в петербургском клубе существует целый комплекс проблем.

- Знаете, когда команда проигрывает, вопросы к судейству есть всегда. Вероятно, в футболе все-таки должны быть некоторые технические приспособления, позволяющие объективно оценивать тот или иной игровой эпизод. Обидно очень, что уступили «Амкару». «Спартак», например, свой матч выиграл, а мы потеряли очки. Красно-белых мы теперь уже вряд ли догоним. Остается надежда, дай бог, на второе место по итогам сезона. Нет командной игры, болельщики недовольны, а как выходить из этой ситуации – непонятно.

- Может, дело в Луческу?
- Искать причину очень сложно. Можно повесить всех собак на него, но зачем? Он ведь в клубе не один. Сейчас у «Зенита» слабое нападение, впереди остро почти никто не играет. Не совсем понятно, зачем покупались атакующие футболисты. Да и другой вопрос встает: зачем покупали Ивановича и остальных? Матч с «Амкаром» проигран, очки потеряны, говорить тут нечего. Элемент недовольства есть у всех.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Турбин был прав? РФС разобрал судейство матча «Амкар» – «Зенит»Турбин был прав? РФС разобрал судейство матча «Амкар» – «Зенит»Во вторник состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии по матчам 19-го тура РФПЛ.Паршивлюк вернулся в общую группуЗащитник «Анжи» Сергей Паршивлюк, получивший повреждение на тренировке перед матчем 19-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (0:1), провел тренировку в общей группе.Константин Генич: Поле в Казани - это позор. Нельзя купить игроков на 40 млн и выпускать их на огородКомментатор «Матч ТВ» Констатин Генич раскритиковал газон на Центральном стадионе в Казани, где 11 марта прошел матч чемпионата России между «Рубином» и «Оренбургом» (0:0).Александр Бубнов: Самедов стал окупать свой трансферФутбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру полузащитника Александра Самедова в первых матчах за «Спартак».Максим Митрофанов: У Луческу большой кредит доверия. В «Зените» настроены на борьбу за чемпионствоГенеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов оценил работу Мирчи Луческу на посту главного тренера сине-бело-голубых.Максим Митрофанов: Надо было всем членам судейской комиссии подарить телевизорыГенеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал решение судейской комиссии по спорным эпизодам матча с «Амкаром» (0:1) в рамках 19-го тура РФПЛ.Защитник «Ростова» Гранат успешно прооперированОперация прошла в одной из немецких клиник.Вандерсон: Критика Широкова? «Краснодар» играет так, как хочет тренерВандерсон: Критика Широкова? «Краснодар» играет так, как хочет тренерНападающий «Краснодара» рассказал о том, что случилось в Кубке России, о пенальти Смолова, критике Широкова и матчах с «Сельтой».«Это они Карреру так запутать хотели». Подслушано на «Локомотиве»«Это они Карреру так запутать хотели». Подслушано на «Локомотиве»«Советский спорт» сходил на игру «Локомотива» с «Краснодаром» и не только футбол посмотрел, но и людей послушал.Долматов стал координатором молодежной команды и старших возрастов школы ЦСКАБывший главный тренер ЦСКА Олег Долматов вернулся в клуб. 68-летний специалист будет координатором молодежной команды и старших возрастов школы.РФС признал верными ключевые решения арбитра в матче «Амкар» – «Зенит»Контрольно-квалификационная комиссия РФС признала верными ключевые решения арбитров матча между «Амкаром» и «Зенитом» в 19-м туре РФПЛ.«Зенит» и «Ростов» заключили мировое соглашение по делу ЯрошенкоПалата по разрешению споров РФС прекратила рассмотрение дела о переходе из «Зенита» в «Ростов» полузащитника Валерия Ярошенко.ЦСКА и «Арсенал» проведут товарищеский матч 26 мартаВо время паузы в чемпионате России «Арсенал» проведет спарринг со московским ЦСКА, сообщает официальный сайт тульского клуба.«Краснодар» из фильмов Тарантино. Колонка Юрия Цыбанева«Краснодар» из фильмов Тарантино. Колонка Юрия ЦыбаневаЗапасайтесь успокоительным на ответный матч кубанцев с «Сельтой». Будет страшно. И вот почему.ВИДЕО ДНЯ: Супергол со штрафного от детей ДанниКапитан «Зенита» Мигель Данни в своем инстаграме выложил видео с голом, который забил его сын в матче против сверстников из финского «Лахти».«Локомотив» поздравил Ндинга с 29-летием«Локомотив» на своем официальном сайте поздравил полузащитника Дельвина Ндинга с днем рождения. Сегодня футболисту исполняется 29 лет.Миллер, Дюков и Луческу обсудят будущее «Зенита» на этой неделеНа этой неделе состоится встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, президента «Зенита» Александра Дюкова и главного тренера команды Мирчи Луческу, на которой будет обсуждаться вопрос дальнейшего развития питерского клуба, сообщает «Лайф».Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Российские игроки часто обманывали нас: сначала были хороши, а потом резко сдавали. Помните ли вы их всех?Владимир Левитин: Пусть в «Зените» лучше вспомнят, сколько ошибок за последние сезоны допускали в их пользуСудья всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал работу арбитра Евгения Турбина в матче «Амкар» - «Зенит» (1:0) в 19-м туре РФПЛ.КДК РФС накажет «Локомотив» за скандирования болельщиками ненормативной лексикиКонтрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит скандирования ненормативной лексики болельщиками «Локомотива» в матче 19-го тура РФПЛ против «Краснодара», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Олимпиада
Ричард Макларен: Мы остановились на причастности к допинговым махинациям Министерства спорта России
Лыжный спорт
Юрий Каминский: Сезон получился тяжелым, у нас отстранили четырех лидеров сборной
Футбол
«МЮ» готовит для ростовчан путеводители вместо пледов
Футбол
Ди Мария и Мертенс могут стать одноклубниками в «Интере»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Михаил Боярский
Михаил Боярскийвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости