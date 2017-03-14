Хорхе Сампаоли: Было бы здорово снова поработать с Санчесом

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли признался, что не против снова поработать с форвардом Алексисом Санчесом.

«Было бы здорово когда-нибудь снова потренировать Санчеса, – приводит Sky Sports слова Сампаоли. – Он игрок топ-уровня, один из лучших форвардов мира.

Мне повезло, что я работал с ним в национальной команде. Мы вместе участвовали в чемпионате мира, выиграли Кубок Америки.

Это был отличный период моей карьеры. И было здорово разделить его с Алексисом».

Санчес играл под руководством Сампаоли в сборной Чили в 2012-2016 годах.

Напомним, 28-летний нападающий пока не продлил контракт с «Арсеналом» и может покинуть клуб по окончании сезона.