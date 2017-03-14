Хорхе Сампаоли: Было бы здорово снова поработать с Санчесом
Главный тренер «Севильи»
Хорхе Сампаоли признался, что не против снова поработать с форвардом Алексисом
Санчесом.
«Было бы здорово когда-нибудь снова потренировать Санчеса, – приводит Sky Sports слова Сампаоли. – Он игрок топ-уровня, один из лучших форвардов мира.
Мне повезло, что я работал с ним в национальной команде. Мы вместе участвовали в чемпионате мира, выиграли Кубок Америки.
Это был отличный период моей карьеры. И было здорово разделить его с Алексисом».
Санчес играл под руководством Сампаоли в сборной Чили в 2012-2016 годах.
Напомним, 28-летний нападающий пока не продлил контракт с «Арсеналом» и может покинуть клуб по окончании сезона.
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