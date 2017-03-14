Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Лестер Сити- : -Севилья
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Футбол  Ювентус- : -Порту
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хорхе Сампаоли: Было бы здорово снова поработать с Санчесом

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли признался, что не против снова поработать с форвардом Алексисом Санчесом.

«Было бы здорово когда-нибудь снова потренировать Санчеса, – приводит Sky Sports слова Сампаоли. – Он игрок топ-уровня, один из лучших форвардов мира.

Мне повезло, что я работал с ним в национальной команде. Мы вместе участвовали в чемпионате мира, выиграли Кубок Америки.

Это был отличный период моей карьеры. И было здорово разделить его с Алексисом».

Санчес играл под руководством Сампаоли в сборной Чили в 2012-2016 годах.

Напомним, 28-летний нападающий пока не продлил контракт с «Арсеналом» и может покинуть клуб по окончании сезона.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Сити» обманывает УЕФА. Зачем это нужно такому богатому клубу?«Манчестер Сити» обманывает УЕФА. Зачем это нужно такому богатому клубу?Британские СМИ выяснили, что «горожане» зарабатывают миллионы на имиджевых правах, хотя правила финансового фейр-плей это запрещают.Зидан – лучший тренер «Реала» на старте работы у руля командыГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выдал оказался самым успешным наставником клуба за всю историю после 70 матчей.Экс-полузащитник сборной Швеции: Иногда Ибрагимович вел себя, как идиотЭкс-полузащитник сборной Швеции Андерс Свенссон, который вместе с форвардом «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем защищал цвета национальной команды, рассказал о поведении нападающего «красных дьяволов».Тибо Куртуа: «Реал»? Я не планирую никуда переходитьГолкипер «Челси» Тибо Куртуа опроверг информацию о том, что может вернуться в Испанию и подписать контракт с «Реалом».Диего Коста обеспокоен интересом «Реала» к Азару и КуртуаНападающий «Челси» Диего Коста прокомментировал возможный переезд хавбека «синих» Эдена Азара и голкипера Тибо Куртуа в мадридский «Реал».Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты пятнадцатого тураТурнир прогнозистов АПЛ. Результаты пятнадцатого тураВ рамках 28-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым.Букмекеры не верят в победу «Лестера» над «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионовБукмекерские конторы считают «Севилью» фаворитом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лестером».Летом «Бавария» снова сыграет с «Арсеналом»«Бавария» объявила календарь товарищеских матчей в рамках летнего азиатского турне.Премьера Шекспира. Продолжится ли сказка «Лестера» в ЛЧ?Премьера Шекспира. Продолжится ли сказка «Лестера» в ЛЧ?«Советский спорт» представляет матч «Лестера» и «Севильи» в Лиге чемпионов.Ди Мария на 80% уйдет из «ПСЖ» летомПоражение «Пари Сен-Жермен» от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Камп Ноу» может повлечь за собой уход ведущих игроков в летнее трансферное окно.Победа «Челси» над «МЮ» в Кубке Англии, два очка Кучерова и 23 сэйва Бобровского. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.Хорхе Сампаоли: Если мы будем нервничать, то победит «Лестер»Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Лестором» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.Определились полуфинальные пары Кубка АнглииВ Англии бывшие футболисты и тренеры Рууд Гуллит и Филл Невил провели жеребьевку ½ финала национального кубка страны.Игроки «Реала» подарили Модричу памятную футболку в честь 200 матчей за «сливочных» (фото)Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, вышедший в основе на матч 27-го тура Примеры с «Бетисом» (2:1), провел свою 200-ю игру за «сливочных».Белотти отклонил предложения из АПЛ ради перехода в «Барселону»Форвард «Торино» Андреа Белотти может перебраться в чемпионат Испании. Об этом сообщает издание Don Balon.Андреа Пирло: Для меня Конте – лучший тренер. Почему? Потому что он генийПолузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло, который ранее выступал под руководством Антонио Конте в «Ювентусе», рассказал о своем отношении к итальянскому специалисту.Эден Азар: После поражения от «Ливерпуля» Конте обещал, что больше не допустит этого, и он справилсяПолузащитник «Челси» Эден Азар рассказал об обстановке в лондонской команде на старте текущего сезона, отметив, что наставник «синих» Антонио Конте сумел справиться с давлением.Дэнни Дринкуотер: Весь футбольный мир знает, насколько хороша «Севилья»Полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер – об ответном матче с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, первая игра между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.Крейг Шекспир – о матче с «Севильей»: Атмосфера будет накаленной, гол на выезде гарантирует интересную игруГлавный тренер «Лестера» Крейг Шекспир – об ответном матче с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, первая игра между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.Анчелотти планирует воссоединиться с Хамесом в «Баварии»Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти планирует усилить состав своей команды грядущим летом.
Олимпиада
Ричард Макларен: Мы остановились на причастности к допинговым махинациям Министерства спорта России
Лыжный спорт
Юрий Каминский: Сезон получился тяжелым, у нас отстранили четырех лидеров сборной
Футбол
«МЮ» готовит для ростовчан путеводители вместо пледов
Футбол
Ди Мария и Мертенс могут стать одноклубниками в «Интере»
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Севилья
Севильякалендарьстатистика
Хорхе Сампаоли
Хорхе Сампаоливсе новости
Алексис Санчес
Алексис Санчесвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости