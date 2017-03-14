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Футболисты «ПСЖ» саботируют решения Унаи Эмери

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

По информации La Gazzetta dello Sport, главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери испытывает трудности в управлении командой после поражения от «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Отдельные футболисты парижского клуба игнорируют решения наставника и открыто выражают свое недовольство.

Также игроки «ПСЖ» негативно восприняли речь Эмери в раздевалке после поражения на «Камп Ноу» со счетом 1:6.

Напомним, действующие чемпионы Франции не смогли удержать преимущество в 4 мяча над «Барселоной», добытое в первой игре, и покинули Лигу чемпионов.


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