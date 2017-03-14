Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Лестер Сити- : -Севилья
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Футбол  Ювентус- : -Порту
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Призер ОИ-2012 гимнастка Гришина осталась без денег и жилья

Источник:  «Комсомольская правда»Комментарии

Серебряный призер ОИ-2012 в командном многоборье Анастасия Гришина заявила о том, что родная мать оставила ее без денег и жилья.

«Мне очень стыдно, больно и обидно. Поверить не могу, что так со мной поступил не кто-нибудь чужой, а родная мать. Она забрала все мои деньги и жилье. Все, что я заработала в спорте. Даже машину, которую мне, как чемпионке, вручил после Олимпиады мэр Собянин. У меня ничего не осталось. Теперь я с маленьким ребенком буквально на улице», – приводит слова Гришиной официальный сайт «Комсомольской правды».

Сейчас девушка обратилась и в полицию, и с иском в суд, а сумма общего ущерба составляет около 27 миллионов рублей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лидия Иванова: В том, что мы не смогли взять золото Олимпиады в командном многоборье по спортивной гимнастике, есть и вина ГришинойЗаслуженный тренер СССР и России по спортивной гимнастике высказалась относительно выступлений российской гимнастки Анастасии Гришиной.Анастасия Гришина выиграла соревнования на брусьях на этапе КМВ португальской Анадии завершился седьмой этап Кубка мира по спортивной гимнастике.Блогером «Народной газеты» стала Анастасия ГришинаБлогером «Народной газеты» стала Анастасия ГришинаБлогером «Народной газеты» стала серебряная призерка Олимпийских Игр в Лондоне по спортивной гимнастике Анастасия Гришина.Валентина Родионенко: Мы слишком хорошо своих гимнастов обеспечиваем. Это большая ошибка!Государственный тренер сборной России по спортивной гимнастике в интервью «Советскому спорту», подводя итоги чемпионата Европы, очень хвалила Анастасию Гришину, выигравшую две бронзовых медали:Мустафина примет участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике в МосквеМустафина примет участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике в МосквеГосударственный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко объявила состав команды, которая примет участие в чемпионате Европы.Россиянка Гришина выиграла соревнования на бревне на этапе Кубка мира в КоттбусеВ воскресенье в немецком Коттбусе завершился второй день финалов третьего этапа Кубка мира по спортивной гимнастике. Россиянка Анастасия Гришина победила в упражнении на бревне, Анна Дементьева стала второй на вольных и третьей на бревне, а Михаил Кудашов – второй в опорном прыжке.Анастасия Гришина и Мария Пасека взяли золото на ЧР по спортивной гимнастикеГимнастки Анастасия Гришина и Мария Пасека стали первыми на открытом чемпионате РоссииНа колени встали сами. Американские гимнастки не вырвали у нас золотоНа колени встали сами. Американские гимнастки не вырвали у нас золотоОни очень хотели «спасти рядовую Комову». Но не спасли. И Вика, вчера воистину «умиравшая» в финале командного многоборья, отработавшая три снаряда по-королевски, плакала так же страшно, как на первом своем чемпионате мира в Токио. Тогда ее хоть чужие засудили, отдав золото американке Уибер.Спасти рядовую КомовуСпасти рядовую КомовуЧто нужно было сделать вчера сборной России, чтобы победить США? Что она могла и чего не могла сделать...Спортивная гимнастика. Сборная США выиграла золото, Россия - втораяСпортивная гимнастика. Сборная США выиграла золото, Россия - втораяРезультаты финала женского командного многоборья по спортивной гимнастике на Олимпиаде. Наш портал провел текстовую трансляцию соревнований.
Олимпиада
Ричард Макларен: Мы остановились на причастности к допинговым махинациям Министерства спорта России
Лыжный спорт
Юрий Каминский: Сезон получился тяжелым, у нас отстранили четырех лидеров сборной
Футбол
«МЮ» готовит для ростовчан путеводители вместо пледов
Футбол
Ди Мария и Мертенс могут стать одноклубниками в «Интере»
все новости