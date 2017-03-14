Призер ОИ-2012 гимнастка Гришина осталась без денег и жилья

Серебряный призер ОИ-2012 в командном многоборье Анастасия Гришина заявила о том, что родная мать оставила ее без денег и жилья.

«Мне очень стыдно, больно и обидно. Поверить не могу, что так со мной поступил не кто-нибудь чужой, а родная мать. Она забрала все мои деньги и жилье. Все, что я заработала в спорте. Даже машину, которую мне, как чемпионке, вручил после Олимпиады мэр Собянин. У меня ничего не осталось. Теперь я с маленьким ребенком буквально на улице», – приводит слова Гришиной официальный сайт «Комсомольской правды».

Сейчас девушка обратилась и в полицию, и с иском в суд, а сумма общего ущерба составляет около 27 миллионов рублей.