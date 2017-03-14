Студенты КБГУ выиграли домашний турнир
Второй турнир Первой группы НСФЛ сезона-2016/17 прошел 11-13 марта на базе Кабардино-Балкар
Хозяевам удалось в меньшинстве отстоять ничью во встрече с ДГТУ, что позволило им обойти дончан в борьбе за 1 место по итогам турнира.
Результаты
КБГУ (Нальчик) – ЧГПУ (Чебоксары) – 2:1
ДГТУ (Ростов-на-Дону) – КГТУ (Калининград) – 1:1
КБГУ (Нальчик) – КГТУ (Калининград) – 2:1
ЧГПУ (Чебоксары) – ДГТУ (Ростов-на-Дону) – 0:4
ЧГПУ (Чебоксары) – КГТУ (Калининград) – 0:7
КБГУ (Нальчик) – ДГТУ (Ростов-на-Дону) – 1:1
Положение команд (после второго турнира)
ПГАФКСИТ (Казань) – 9 очков (3 матча)
КБГУ (Нальчик) – 7 очков (3)
МПГУ (Москва) – 6 очков (3)
ДГТУ (Ростов-на-Дону) – 5 очков (3)
КГТУ (Калининград) – 4 очка (3)
СПбПУ (Санкт-Петербург
ЧГПУ (Чебоксары) – 0 очков (6 матчей)
РГУ (быв. МГУДТ) (Москва), НГТУ (Новосибирск) и ТПУ (Томск) – 0 очков (0 матчей)