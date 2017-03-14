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Мертенс хочет получать в «Наполи» 3 миллиона евро, клуб предлагает – 2,5

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс намерен добиться повышения зарплаты при заключении нового контракта с клубом.

Действующее соглашение 29-летнего бельгийца с клубом рассчитано до 2018 года. Стороны уже ведут переговоры о продлении контракта, но пока не могут договориться по зарплате игрока. Мертенс хочет зарабатывать три миллиона евро в год, тогда как клуб предлагает ему на полмиллиона меньше.

В нынешнем сезоне главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри часто использует Мертенса на позиции форварда, в связи с чем он забил уже 24 гола во всех турнирах.

Отметим, что если Мертенс не сможет договориться с «Наполи», то готов рассмотреть имеющиеся у него предложения из Англии и Китая.

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