Ди Мария и Мертенс могут стать одноклубниками в «Интере»

Руководство «Интера» планирует серьезно усилить состав команды грядущим летом.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, миланский клуб намерен приобрести полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию, а также хавбека «Наполи» Дриса Мертенса.

Ранее стало известно, что аргентинец решил покинуть клуб по окончании текущего сезона и готов рассмотреть предложения от других команд, однако, «Интеру» предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

По сообщениями прессы, причиной ухода из «ПСЖ» может стать вылет команды из Лиги чемпионов. Подопечные Унаи Эмери выиграли первый матч у «Барселоны» (4:0) в 1/8 финала, однако, на выезде команда потерпела разгромное поражение со счетом 6:1.