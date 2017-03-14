«МЮ» готовит для ростовчан путеводители вместо пледов

Рохо может быть дисквалифицирован за то, что наступил на Азара

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может получить дисквалификацию за то, что в матче ¼ финала Кубка Англии с «Челси» (0:1) наступил на полузащитника Эдена Азара.