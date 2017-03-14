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«МЮ» готовит для ростовчан путеводители вместо пледов

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вслед за ростовским гостеприимством, оказанным болельщикам «МЮ» на прошлой неделе, ответный широкий жест готовит теперь в преддверии ответного матча английский клуб.

Известно, что матч «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» в Манчестере точно посетит больше ста болельщиков из Ростова.

«Манчестер Юнайтед», в частности, подготовил путеводители для болельщиков «Ростова». В них болельщики, которые отправятся в Манчестер 16 марта, смогут найти информацию, как добраться из аэропорта до стадиона «Олд Траффорд», что можно и чего нельзя проносить на стадион, о времени работы клубного музея и магазина, а также все то, что зовется обычно «другая полезная информация».

Напомним, 9 марта ростовские болельщики каждому из прибывавших на стадион фанатов «Манчестер Юнайтед» дарили теплые пледы.

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