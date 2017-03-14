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Владлена Бобровникова: После Олимпиады у нас не было времени прийти в себя

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Левая полусредняя «Ростов-Дона» и сборной России Владлена Бобровникова высказалась о том, что чувствовала после победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

«Вы знаете, после победы на Олимпийских играх я не испытывала пустоту внутри. Нам дали пять дней выходных, после чего мы собрались в клубе, и перед нами поставили задачи – успешно выступить в Лиге чемпионов, чемпионате России, завоевать Кубок страны.

По сути, у нас не было времени прийти в себя, нужно было тренироваться, решать и выполнять задачи. К сожалению, «Ростов-Дон» не сумел выйти из группы в Лиге чемпионов, но перед нами стоит задача выиграть Кубок ЕГФ», – сказала Бобровникова, отвечая на вопросы пользователей в онлайн-конференции VKlive.

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