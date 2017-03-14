Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Лестер Сити- : -Севилья
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Футбол  Ювентус- : -Порту
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Каминский: Сезон получился тяжелым, у нас отстранили четырех лидеров сборной

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Старший тренер группы спринтеров сборной России Юрий Каминский в интервью «Советскому спорту» подвел предварительные итоги сезона.

Итоги сезона навевают оптимизм?
- Конечно, навевают. Сезон был очень тяжелым. Ведь отстранили четырех лидеров в мужской сборной (Александра Легкова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова. - Прим. ред.), да и Женя Шаповалова лидер женской спринтерской команды. Это сильно ударило по психологической обстановке в сборной.

Даже по себе могу сказать. Обычно ждешь чемпионат мира, некое предстартовое возбуждение испытываешь, а в этот раз ничего такого. И когда приехали в Лахти, тоже не чувствовалось атмосферы большого праздника. Все мысли были о наших ребятах, надеялись до последнего, что их допустят. Обидно, потому что лыжник из моей группы Алексей Петухов лучше всех смотрелся из спринтерской группы.

Напомним, на ЧМ в Лахти сборная России завоевала 7 медалей, 6 из них (2 золотых) на счету Сергея Устюгова. Сам же Устюгов с большим отрывом выиграл «Тур де Ски».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Елена Вяльбе: Кальсина и Гущина похоронили два места в сборной – на следующий год их в команде не будетПрезидент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала выступление женской сборной России на чемпионате мира в Лахти.Николай Зимятов: FIS отстранила наших лидеров, а мы без них блестяще выступили на ЧМЧетырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов подвел итоги завершившегося в Лахти чемпионата мира.Николай Зимятов: Доказали всему миру – мы в России чистые лыжникиЧетырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов подвел итоги завершившегося в Лахти чемпионата мира.Сборная России по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете на чемпионате мираНа чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялась мужская лыжная эстафета. Второе место в ней заняла сборная России.Юлия Белорукова: Пятое место – не тот результат, на который мы рассчитывалиРоссийская лыжница Юлия Белорукова прокомментировала пятое место сборной России в эстафете на чемпионате мира.Норвегия выиграла женскую лыжную эстафету на чемпионате мира, Россия – пятаяНа чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) завершилась женская эстафета. Победу в ней одержала сборная Норвегии.Олег Перевозчиков: Судя по тому, как шла гонка, можно было дисквалифицировать добрую половину лыжниковСтарший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков прокомментировал дисквалификацию российского лыжника Андрея Ларькова по итогам гонки на 15 км классическим стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира.Александр Бессмертных: Конечно, хотелось медаль, следующие 15 км классикой только через четыре года будутРоссийский лыжник Александр Бессмертных прокомментировал четвертое место в индивидуальной гонке на 15 км классическим ходом на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным видам спорта.Юлия Чепалова: Будет сделано все возможное для того, чтобы Россия не участвовала в Олимпиаде-2018Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова полагает, что России будет нелегко добиться права на участие в предстоящей зимней Олимпиаде.Фортуна вернула должок. Как Устюгов и Крюков выиграли командный спринтФортуна вернула должок. Как Устюгов и Крюков выиграли командный спринтВ первые дни чемпионата мира по лыжным видам спорта сборная России завоевала 2 золотых и 2 серебряных медали.Маркус Крамер: Когда увидел, что Устюгов финиширует первым, я был очень удивленТренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал победу сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.Сергей Устюгов: Думал, что буду бороться за бронзу или сереброРоссийский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.Юлия Белорукова: Хотела растянуть группу, чтобы Наташе было легче на финишеРоссийская лыжница Юлия Белорукова прокомментировала серебряные медали в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.Наталья Матвеева: В классике мне было тяжело, но я боролась до концаРоссийская лыжница Наталья Матвеева прокомментировала серебряные медали в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.Никита Крюков: Победа в Лахти – это маленький реванш за СочиРоссийский лыжник Никита Крюков после победы сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Лахти рассказал, что смотрел за спортсменами из Норвегии.Елена Вяльбе: Наши лыжники давно подавлены, а решение CAS их вообще добьетПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS), отказавшего российским спортсменам в снятии временного отстранения Международной федерации лыжного спорта (FIS).Президент FIS: Я категорически против применения санкций к спортсменам только из-за их паспортаПрезидент FIS Джанфранко Каспер рассказал, что выступает за суровые меры в отношении нарушивших антидопинговые правила, но против того, чтобы отстранять атлетов только из-за их гражданстваПавел Колобков: Решение CAS по российским лыжникам стало большим разочарованиемМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе временное отстранение пяти лыжников сборной России.Елена Вяльбе: В случае оправдания Легков, Вылегжанин, Петухов и Белов точно поедут на чемпионат мираПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, какой состав будет сформирован на предстоящий чемпионат мира.Васильева завоевала золотую медаль Универсиады в масс-стартРоссийская лыжница Лилия Васильева одержала победу в масс-старте классическим ходом на зимней Универсиаде в Алма-Ате.
Олимпиада
Ричард Макларен: Мы остановились на причастности к допинговым махинациям Министерства спорта России
Лыжный спорт
Юрий Каминский: Сезон получился тяжелым, у нас отстранили четырех лидеров сборной
Футбол
«МЮ» готовит для ростовчан путеводители вместо пледов
Футбол
Ди Мария и Мертенс могут стать одноклубниками в «Интере»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика