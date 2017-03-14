Юрий Каминский: Сезон получился тяжелым, у нас отстранили четырех лидеров сборной

Старший тренер группы спринтеров сборной России Юрий Каминский в интервью «Советскому спорту» подвел предварительные итоги сезона.

- Итоги сезона навевают оптимизм?

- Конечно, навевают. Сезон был очень тяжелым. Ведь отстранили четырех лидеров в мужской сборной (Александра Легкова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова. - Прим. ред.), да и Женя Шаповалова лидер женской спринтерской команды. Это сильно ударило по психологической обстановке в сборной.

Даже по себе могу сказать. Обычно ждешь чемпионат мира, некое предстартовое возбуждение испытываешь, а в этот раз ничего такого. И когда приехали в Лахти, тоже не чувствовалось атмосферы большого праздника. Все мысли были о наших ребятах, надеялись до последнего, что их допустят. Обидно, потому что лыжник из моей группы Алексей Петухов лучше всех смотрелся из спринтерской группы.

Напомним, на ЧМ в Лахти сборная России завоевала 7 медалей, 6 из них (2 золотых) на счету Сергея Устюгова. Сам же Устюгов с большим отрывом выиграл «Тур де Ски».