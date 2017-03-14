Ричард Макларен: Мы остановились на причастности к допинговым махинациям Министерства спорта России

Юрист Ричард Макларен прокомментировал некоторые изменения в терминах, которые коснулись второй части его доклада о допинге в российском спорте и на Олимпиаде-2014 в Сочи.

- Я проводил встречи с российскими чиновниками. По их мнению, «государственная система» – это узкий круг лиц, приближенных к президенту России.

Мы остановились на причастности к махинациям Министерства спорта – главным образом на заместителе, но также и на самом министре. У нас нет информации, которая бы указывала на причастность вышестоящих чиновников.



После того, как я выслушал их позицию, сказал: «Хорошо, понимаю вашу точку зрения. И, возможно, мое представление о государственной системе отличается от вашего.

Я был готов использовать другой термин и выбрал «централизованную институциональную манипуляцию и сговор». Но сами факты остались прежними, - заявил Макларен.

Напомним, после презентации второй части доклада Макларена Россия лишилась права на проведения чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России решил не проводить в текущем сезоне этап Кубка мира в Тюмени.





