Диего Коста обеспокоен интересом «Реала» к Азару и Куртуа

Нападающий «Челси» Диего Коста прокомментировал возможный переезд хавбека «синих» Эдена Азара и голкипера Тибо Куртуа в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что «сливочные» попытаются приобрести футболистов сборной Бельгии грядущим летом.

«Черт побери! Если «Реал» подпишет контракт с Куртуа и Азаром... Бедный «Челси»! Это очень плохо, потому что Эден входит в число лучших игроков мира.

Думаю, «Барселона» и «Реал» будут следить за ним. С одной стороны это хорошо, но если такие клубы выходят на контакт с вами, значит пора задуматься. Повторюсь, Азар игрок самого высокого уровня», – сказал форвард «синих», слова которого приводит Goal.

Контракт полузащитника с «Челси» рассчитан до 2020 года, а портал Transfermarkt.de оценивает его в 70 млн евро.