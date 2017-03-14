Тибо Куртуа: «Реал»? Я не планирую никуда переходить

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа опроверг информацию о том, что может вернуться в Испанию и подписать контракт с «Реалом».

«Нет, я не планирую никуда переходить. Я получаю удовольствие от успешного выступления за «Челси» и думаю только об этом», – приводит Goal.com слова Куртуа.

Напомним, бельгиец провел три сезона на правах аренды в «Атлетико», с которым выиграл чемпионат Испании (2014), Кубок Испании (2013), Лигу Европы (2012), Суперкубок УЕФА (2012) и дошел до финала Лиги чемпионов (2014).

Отметим, что информация о том, что «Реал» рассматривает варианты усиления вратарской позиции, появилась на фоне неуверенной игры голкипера Кейлора Наваса.