Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Лестер Сити- : -Севилья
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Футбол  Ювентус- : -Порту
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бернард Хопкинс: В бою Головкин – Джейкобс нас ждет большая сенсация. Дэниэл победит по очкам

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах американец Бернард Хопкинс считает, что его соотечественник Дэниэл Джейкобс сможет отобрать три чемпионских пояса у Геннадия Головкина в будущую субботу.

- Я думаю, что нас ждет большая сенсация. Джейкобс выиграет по очкам в тяжелом бою, но это не будет такое решение судей, которое все будут долго обсуждать.

Конечно, на бумаге Головкин является фаворитом. Он имеет внушительную серию нокаутов, но есть люди, которые увидели некоторые его слабости в двух последних боях. Он пропускал удары, которые не пропускал раньше. В то же время он достаточно опытный боксер, чтобы понимать, с какой ударной мощью он будет иметь дело, - заявил 52-летний Хопкинс.

Напомним, поединок между Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом пройдет 18 марта в Нью-Йорке. На кону будут стоять титулы WBA, WBO и WBC в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.

Бернард Хопкинс завершил профессиональную карьеру в декабре прошлого года.

И Хопкинс такой молодой... Как стать чемпионом мира в 49 лет

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рой Джонс-младший: Джейкобс упадет в бою с ГоловкинымЭкс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший полагает, что Геннадий Головкин в будущий уик-энд одержит победу в бою с Дэниэлом Джейкобсом.Оскар де ла Хойя: Мы отправили Головкину справедливый контракт на бой с АльваресомГлава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя по-прежнему намерен организовать будущей осенью поединок мексиканца Сауля Альвареса с чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным.И Хопкинс такой молодой... Как стать чемпионом мира в 49 летИ Хопкинс такой молодой... Как стать чемпионом мира в 49 летХроника становления личности и карьеры великого боксера Бернарда «Палача» Хопкинса глазами журналиста-современника.Геннадий Головкин: Готов к бою с ДжейкобсомКазахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин поделился ожиданиями от предстоящего боя с обладателем титула WBA Regular, американцем Дэниелом Джейкобсом.Геннадий Головкин: Хочу, чтобы Чавес победил АльваресаЧемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин будет болеть за Хулио Сезара Чавеса-младшего в поединке с Саулем Альваресом.Камбэк Хэя и новый тест для Головкина. Что смотреть в мартеКамбэк Хэя и новый тест для Головкина. Что смотреть в марте«Советский спорт» представляет самые интересные и значимые боксерские поединки наступившего месяца.Хулио Сезар Чавес: Головкин – фаворит. Альварес не хочет рисковатьМексиканский боксер Хулио Сезар Чавес считает, что Сауль Альварес отказался от боя с Геннадием Головкиным из-за страха.Оскар де ла Хойя: Бой Головкин – Альварес не состоится только в том случае, если Канело проиграет ЧавесуГлава компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя по-прежнему уверен в том, что бой Геннадий Головкин - Сауль Альварес состоится.Оскар де ла Хойя: У Головкина есть предложение от АльваресаПромоутер Оскар де ла Хойя заявил, что мексиканец Сауль Альварес не избегает боя с казахом Геннадием Головкиным.Тедди Атлас назвал Ломаченко лучшим боксером мираИзвестный тренер по боксу Тедди Атлас составил свою десятку лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории.Промоутер Том Леффлер: Сейчас Альварес больше Головкина, он дерется во втором среднем весеПромоутер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Том Леффлер снова упрекнул мексиканца Сауля Альвареса в нежелании драться с его подопечным.Фернандо Варгас: Головкин привлекает на свою сторону мексиканских фанатовЭкс-чемпион мира во втором полусреднем весе Фернандо Варгас отметил, что обладатель трех чемпионских поясов в дивизионе средневесов Геннадий Головкин становится все более популярным в Северной Америке.Абель Санчес: Джейкобсу не хватит сил для того, чтобы сдержать натиск ГоловкинаТренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес уверен в том, что его подопечный победит американца Дэниэла Джейкобса.Дэниэл Джейкобс: У меня нет причины бояться Головкина, мы оба умеем бить сильноАмериканский средневес Дэниэл Джейкобс поделился ожиданиями от встречи с чемпионом мира по трем версиям Геннадием Головкиным.Ковалев занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых боксеров по версии ForbesЖурнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых боксеров мира.Дэниэл Джейкобс: Настало время нокаутировать Головкина, либо заткнутьсяАмериканский средневес Дэниэл Джейкобс поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка с Геннадием Головкиным.Лебедев – Власов и другие бои, которые хотелось бы увидеть в 2017 годуЛебедев – Власов и другие бои, которые хотелось бы увидеть в 2017 годуСамые ожидаемые боксерские поединки 2017 года.Абель Санчес: Мы отдуваемся за бой Мэйвезер – Пакьяо. Он расстроил всехАбель Санчес: Мы отдуваемся за бой Мэйвезер – Пакьяо. Он расстроил всехИзвестный тренер Абель Санчес рассказал о работе с Геннадием Головкиным и поделился мыслями о причинах падения интереса к боксу.Амир Хан: Альварес победит и Головкина, и Чавеса-младшегоЭкс-чемпион мира в первом полусреднем весе британец Амир Хан считает мексиканца Сауля Альвареса фаворитом в возможных боях с Геннадием Головкиным и Хулио Сезаром Чавесом-младшим.Ковалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мираКовалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мира«Советский спорт» в последний день уходящего года представляет рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.
Олимпиада
Ричард Макларен: Мы остановились на причастности к допинговым махинациям Министерства спорта России
Лыжный спорт
Юрий Каминский: Сезон получился тяжелым, у нас отстранили четырех лидеров сборной
Футбол
«МЮ» готовит для ростовчан путеводители вместо пледов
Футбол
Ди Мария и Мертенс могут стать одноклубниками в «Интере»
все новости
Бернард Хопкинс
Бернард Хопкинсвсе новости
Дэниел Джейкобс
Дэниел Джейкобсвсе новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости