Бернард Хопкинс: В бою Головкин – Джейкобс нас ждет большая сенсация. Дэниэл победит по очкам

Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах американец Бернард Хопкинс считает, что его соотечественник Дэниэл Джейкобс сможет отобрать три чемпионских пояса у Геннадия Головкина в будущую субботу.

- Я думаю, что нас ждет большая сенсация. Джейкобс выиграет по очкам в тяжелом бою, но это не будет такое решение судей, которое все будут долго обсуждать.

Конечно, на бумаге Головкин является фаворитом. Он имеет внушительную серию нокаутов, но есть люди, которые увидели некоторые его слабости в двух последних боях. Он пропускал удары, которые не пропускал раньше. В то же время он достаточно опытный боксер, чтобы понимать, с какой ударной мощью он будет иметь дело, - заявил 52-летний Хопкинс.

Напомним, поединок между Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом пройдет 18 марта в Нью-Йорке. На кону будут стоять титулы WBA, WBO и WBC в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.

Бернард Хопкинс завершил профессиональную карьеру в декабре прошлого года.

