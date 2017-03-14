Серджио Маркионне: Уже девять лет «Феррари» остается без титула, нужно положить конец этому

Президент «Феррари» Серджио Маркионне рассказал, чего ждет от нового сезона в Формуле-1.

«Вот уже девять лет мы не выигрываем чемпионский титул. Этот год может стать десятым. Нужно положить конец этому.

Наша новая машина надежна и заслуживает доверия. Это большой шаг вперед. Цели на сезон? Очевидно, что мы хотим побеждать. Но когда это произойдет, я не знаю», – приводит Grand Prix 247 слова Маркионне.

Напомним, в последний раз «Феррари» выигрывала чемпионский титул в 2007 году, когда первое место по итогам сезона занял финн Кими Райкконен.

Новый сезон стартует 26 марта, когда в Мельбурне пройдет гонка Гран-при Австралии.