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Экс-полузащитник сборной Швеции: Иногда Ибрагимович вел себя, как идиот

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-полузащитник сборной Швеции Андерс Свенссон рассказал о поведении форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича в стане национальной команды.

«Иногда Ибрагимович вел себя, как идиот. Были моменты, когда он относился к другим игрокам очень плохо. Казалось, Златан хотел испытать их, сломать и посмотреть на что они способны. 

Между мной и Златаном никогда ничего не было. Думаю, он всегда уважал игроков старшего поколения. В любом случае, Ибрагимович – фантастический игрок, этого у него не отнимешь», – сказал Свенссон, слова которого приводит Goal.

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