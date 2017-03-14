Евгений Медведев: Отыграться в таком матче и победить дорогого стоит
Капитан «Авангарда» Евгений
Медведев подвел итоги третьего матча полуфинальной серии плей-офф
Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» (4:3 OT) в Казани.
– Отыграться в таком матче и победить – это дорогого стоит, – приводит слова Медведева официальный сайт КХЛ. – Проявили характер. Нам дома совсем немножко не хватало везения. Очень рад, что в третьей игре нам его хватило.
– О чем говорили в
раздевалке перед овертаймом?
– Это останется внутри команды. Разглашать не буду. Главное, что победили.
Напомним, по ходу матча «Авангард» проигрывал со счетом 1:3, но смог отыграться, а в овертайме вырвал победу, которая стала для «ястребов» первой в серии. Медведев поучаствовал в трех последних голах команды.
Теперь счет в серии стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Четвертый матч серии пройдет 15 марта в Казани.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
15 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция