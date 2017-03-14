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Евгений Медведев: Отыграться в таком матче и победить дорогого стоит

Источник:  КХЛКомментарии

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев подвел итоги третьего матча полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» (4:3 OT) в Казани.

– Отыграться в таком матче и победить – это дорогого стоит, – приводит слова Медведева официальный сайт КХЛ. – Проявили характер. Нам дома совсем немножко не хватало везения. Очень рад, что в третьей игре нам его хватило.

– О чем говорили в раздевалке перед овертаймом?
– Это останется внутри команды. Разглашать не буду. Главное, что победили.

Напомним, по ходу матча «Авангард» проигрывал со счетом 1:3, но смог отыграться, а в овертайме вырвал победу, которая стала для «ястребов» первой в серии. Медведев поучаствовал в трех последних голах команды.

Теперь счет в серии стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Четвертый матч серии пройдет 15 марта в Казани.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Ак Барс - Авангард

Место и дата

15 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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