Зидан – лучший тренер «Реала» на старте работы у руля команды
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выдал оказался самым успешным наставником клуба за всю историю после 70 матчей.
Французский специалист заработал 169 очков после 70 игр команды, это новый клубный рекорд. Прежнее достижение принадлежало Карло Анчелотти, который в 70 первых играх взял 165 очков.
Напомним, что под руководством Зидана мадридский клуб победил в Лиге чемпионов-2015/16, клубном ЧМ-2016 и Суперкубке УЕФА прошлого года.
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