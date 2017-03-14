Денис Казанский: Худшие европейские судьи – в английском чемпионате, удаление Эрреры изменило все

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский оставил несколько записей на своей странице в Twitter, посвященных матчу между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии.

Напомним, лондонский клуб одержал победу со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал полузащитник Н'Голо Канте. Также стоит отметить, что «МЮ» с 35-й минуты матча играл в меньшинстве, поскольку хавбек Андер Эррера получил две желтые карточки за 15 минут.

– Худшие европейские судьи – в английском чемпионате, – пишет Казанский. – Против такого «Челси» в этом сезоне играть невозможно. Тем более в меньшинстве. Удаление изменило все. «Челси» был лучшей командой сегодня.

Эти матчи – сцена для самых ценных игроков. Канте сделал дело. Абсолютно лучший центрхав острова. Погба пропал. Лучший в «МЮ» вновь Де Хеа, – считает Казанский.

Худшие европейские судьи - в английском чемпионате. — Kazansky Den (@kazanskyden79) 13 марта 2017 г.

Против такого Челси в этом сезоне играть невозможно. Тем более в меньшинстве. Удаление изменило все. Челси был лучшей командой сегодня. — Kazansky Den (@kazanskyden79) 13 марта 2017 г.