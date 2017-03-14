Денис Казанский: Худшие европейские судьи – в английском чемпионате, удаление Эрреры изменило все
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский оставил несколько записей на своей странице в Twitter, посвященных матчу между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии.
Напомним, лондонский клуб одержал победу со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал полузащитник Н'Голо Канте. Также стоит отметить, что «МЮ» с 35-й минуты матча играл в меньшинстве, поскольку хавбек Андер Эррера получил две желтые карточки за 15 минут.
– Худшие европейские судьи – в английском чемпионате, – пишет Казанский. – Против такого «Челси» в этом сезоне играть невозможно. Тем более в меньшинстве. Удаление изменило все. «Челси» был лучшей командой сегодня.
Эти матчи – сцена для самых ценных игроков. Канте сделал дело. Абсолютно лучший центрхав острова. Погба пропал. Лучший в «МЮ» вновь Де Хеа, – считает Казанский.
Худшие европейские судьи - в английском чемпионате.— Kazansky Den (@kazanskyden79) 13 марта 2017 г.
Против такого Челси в этом сезоне играть невозможно. Тем более в меньшинстве. Удаление изменило все. Челси был лучшей командой сегодня.— Kazansky Den (@kazanskyden79) 13 марта 2017 г.
Эти матчи сцена для самых ценных игроков. Канте сделал дело. Абсолютно лучший центрхав острова. Погба - пропал. Лучший в МЮ вновь Де Хеа.— Kazansky Den (@kazanskyden79) 13 марта 2017 г.
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)
Голы
Канте 52 (1:0).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Алонсо, Кэйхилл, Канте, Виллиан (Фабрегас, 81), Матич, Азар, Мозес (Зума, 90), Коста (Батшуайи, 90)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Смоллинг, Погба, Валенсия, Янг (Лингард, ), Мхитарян (Феллайни, 38), Эррера, Рэшфорд
Предупреждения:
Коста, 88 - Эррера, 20; Янг, 79
Удаления:
нет - Эррера, 35
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция