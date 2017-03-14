Ялонен останется главным тренером «Йокерита»
Главный тренер «Йокерита»
Юкка Ялонен продолжит тренировать команду, сообщил президент и исполнительный
директор клуба Юкка Кохонен.
«Действующий контракт Ялонена рассчитан до конца следующего сезона, и он отработает его полностью», – приводит ТАСС слова Кохонена.
Напомним, в 2015 году Ялонен подписал с «Йокеритом» двухлетний контракт, который вступил в силу, начиная с сезона 2016/2017.
«Йокерит» занял восьмое место и в первом раунде плей-офф проиграл в четырех матчах серии с ЦСКА.
Ранее Ялонен тренировал в КХЛ СКА (2012-2014), а с 2008 по 2013 годы он был главным тренером сборной Финляндии, с которой в 2011 году выиграл золото чемпионата мира.
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