Ялонен останется главным тренером «Йокерита»

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен продолжит тренировать команду, сообщил президент и исполнительный директор клуба Юкка Кохонен.

«Действующий контракт Ялонена рассчитан до конца следующего сезона, и он отработает его полностью», – приводит ТАСС слова Кохонена.

Напомним, в 2015 году Ялонен подписал с «Йокеритом» двухлетний контракт, который вступил в силу, начиная с сезона 2016/2017.

«Йокерит» занял восьмое место и в первом раунде плей-офф проиграл в четырех матчах серии с ЦСКА.

Ранее Ялонен тренировал в КХЛ СКА (2012-2014), а с 2008 по 2013 годы он был главным тренером сборной Финляндии, с которой в 2011 году выиграл золото чемпионата мира.