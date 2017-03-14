Крэйг Риди: Раньше WADA получало деньги от России, сейчас ситуация изменилась

Глава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди, заявил о том, что организация заинтересована в скорейшей реабилитации РУСАДА.

- Есть один важный момент, раньше мы получали деньги от России, и это была серьезная помощь, но сейчас ситуация изменилась.

Мы не можем принимать взносы от организации, признанной несоответствующей кодексу WADA. Вот вам еще одна причина, почему мы заинтересованы в скорейшем восстановлении РУСАДА, мы финансово заинтересованы в этом, нам нужна помощь России, - заявил Риди.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 9 марта 2013 года государство ежегодно платит взнос в Фонд для искоренения допинга в спорте в размере 150 тысяч евро и добровольный взнос в бюджет WADA - 300 тысяч евро.

