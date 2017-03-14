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Кими Райкконен: «Феррари» стала сильнее по сравнению с прошлым годом

Источник:  Sky SportsКомментарии

Пилот «Феррари» Кими Райкконен рассказал о готовности команды к новому сезону.

«Все дело в деталях, но если сравнить с тем, что было год назад, мы стали сильнее. Машина очень надежная. Не стоит много ожидать, когда машина действует на пределе. Но ребята проделали потрясающую работу.

Первое впечатление? Этой машиной приятно управлять. Будем ли мы достаточно быстры в гонках? Пока рано говорить об этом, но по сравнению с прошлым сезоном мы можем быть довольны тем, что идем вперед как команда», – приводит Sky Sports слова Райкконена.

Напомним, на тестах в Барселоне 37-летний финн показал лучший результат с отрывом в 0,7 секунд от второго времени.

Первый этап чемпионата мира пройдет 24-26 марта в Мельбурне.

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