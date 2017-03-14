Гари Кэйхилл: Момент с удалением Эрреры повернул ход игры в пользу «Челси»
Капитан «Челси» Гари Кэйхилл дал комментарий после победы своей команды над «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии.
Напомним, встреча состоялась накануне в Лондоне и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал полузащитник «синих» Н'Голо Канте. Добавим, что «МЮ» с 35-й минуты играл в меньшинстве, хавбек Андер Эррера получил за 15 минут две желтые карточки.
«Момент с удалением немного повернул ход игры в нашу пользу. Было несколько фолов, которые привели к этому, и, возможно, было довольно глупо фолить в очередной раз. Мы понимали, что на Азаре сразу же стараются фолить, когда он находится на мяче. Там было несколько нарушений, не опасных, но жестких.
Мы усердно работали и хорошо проявили себя. Думаю, это была в высшей степени профессиональная игра в нашем исполнении. Мы контролировали игру, когда это было необходимо, и выполнили свою работу, пройдя в полуфинал.
Канте? Это фантастический игрок. Он играет на том же высоком уровне, что и в прошлом сезоне. Он перешёл к нам и вновь демонстрирует классный футбол». Вне футбола это очень скромный парень. Он усердно работает, и это важно для команды, особенно для линии обороны. Он стал важнейшим игроком команды и принес нам победу в этом матче. Просто здорово», – заявил защитник, слова которого приводит официальный сайт «Челси».
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Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)
Голы
Канте 52 (1:0).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Алонсо, Кэйхилл, Канте, Виллиан (Фабрегас, 81), Матич, Азар, Мозес (Зума, 90), Коста (Батшуайи, 90)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Смоллинг, Погба, Валенсия, Янг (Лингард, ), Мхитарян (Феллайни, 38), Эррера, Рэшфорд
Предупреждения:
Коста, 88 - Эррера, 20; Янг, 79
Удаления:
нет - Эррера, 35
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция