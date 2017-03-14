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Глазырина готовится выступить на чемпионате России, несмотря на отстранение от соревнований

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина, временно отстраненная IBU от соревнований, готовится выступить на чемпионате России.

- Спасибо за ваши переживания! Я сейчас нахожусь в Тюмени, на «Жемчужине Сибири», улучшаю потихоньку свою форму для выступления на чемпионате России, - написала Глазырина в одной из социальных сетей.

Решение о временном отстранении Глазыриной от соревновательной практики было принято 10 февраля на основании данных из второй части доклада Ричарда Макларена.

Чемпионат России по биатлону пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.

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