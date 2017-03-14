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«Динамо» – СКА. Прохоркин заменил Дацюка в первом звене

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом команды на четвертый матч 1/2 финала Западной конференции против московского «Динамо».

Ворота будет защищать Микко Коскинен, запасным голкипером заявлен Игорь Шестеркин. 

Первое звено: Яковлев – Белов, Ковальчук – Прохоркин – Кетов;

Второе звено: Хафизуллин – Зуб, Гусев – Шипачев – Дадонов;

Третье звено: Зубарев – Херсли, Широков – Коскиранта – Плотников;

Четвертое звено: Рыков – Рукавишников, Дергачев – Каблуков – Барабанов.

Напомним, четвертый матч между «Динамо» и СКА начнется в «ВТБ Ледовом дворце» в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Счет в серии – 2-1 в пользу армейского клуба.

Матч

Динамо - СКА - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы:

Белов (Коскиранта, Широков), 16:58 (0:1). Кокарев (Подшендялов, Миронов), 36:19 (1:1). Широков (Хафизуллин, Барабанов), 39:08 (1:2). Херсли (Широков, Белов), 55:07 (1:3 - бол.). Кетов (Херсли), 59:58 (1:4 - мен.).

Место и дата

14 марта 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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