«Динамо» – СКА. Прохоркин заменил Дацюка в первом звене
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на четвертый матч 1/2 финала Западной конференции против московского «Динамо».
Ворота будет защищать Микко Коскинен, запасным голкипером заявлен Игорь Шестеркин.
Первое звено: Яковлев – Белов, Ковальчук – Прохоркин – Кетов;
Второе звено: Хафизуллин – Зуб, Гусев – Шипачев – Дадонов;
Третье звено: Зубарев – Херсли, Широков – Коскиранта – Плотников;
Четвертое звено: Рыков – Рукавишников, Дергачев – Каблуков – Барабанов.
Напомним, четвертый матч между «Динамо» и СКА начнется в «ВТБ Ледовом дворце» в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Счет в серии – 2-1 в пользу армейского клуба.
Матч
Динамо - СКА - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы:
Белов (Коскиранта, Широков), 16:58 (0:1). Кокарев (Подшендялов, Миронов), 36:19 (1:1). Широков (Хафизуллин, Барабанов), 39:08 (1:2). Херсли (Широков, Белов), 55:07 (1:3 - бол.). Кетов (Херсли), 59:58 (1:4 - мен.).
Место и дата
14 марта 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция