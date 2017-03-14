Пауло Дибала: Хорошо бы не пропустить быстрый гол от «Порту»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

«Мы смотрели матч раунда плей-офф, в котором «Порту» победил «Рому», и мы знаем, что легко не будет. В первой игре с нами «Порту» быстро остался в меньшинстве, но 11 на 11 они очень опасны. Мы никак не ждем легкой игры и отдаем себе отчет в том, что дело еще надо довести до конца.

Наши болельщики всегда нас поддерживают, особенно в таких важных матчах. На глазах у родных трибун все дается проще, 31 победа подряд в серии А тому свидетельство. Конечно, хорошо бы не пропустить быстрый гол. Впрочем, у нас прочная защита, мы знаем, как «Порту» атакует, и сделаем все возможное, чтобы не пропустить вообще», – приводит слова Дибалы официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч «Ювентус» – «Порту» пройдет 14 марта. Начало – 22:45 (мск).

В первой игре в Португалии чемпионы Италии одержали победу (2:0).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча