Крэйг Риди: Спортсмены-информаторы жизненно необходимы для WADA

Глава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди рассказал о роли спортсменов-информаторов в работе организации.

- На сегодняшний день информаторы имеют принципиальное значение для WADA, они жизненно необходимы. Однако мне хочется думать, что придет день, когда у нас просто отпадет необходимость в информаторах в России, потому что система будет работать без сбоев, и на российских спортсменах не будет ни тени подозрений, - рассказал Риди.

Напомним, в качестве главного информатора WADA и немецкого телеканала ARD во время расследования допинговых случаев в российской легкой атлетике выступила бегунья Юлия Степанова.

