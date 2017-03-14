Жозе Моуринью: Специалисты критикуют Погба из-за зависти, они не получали и 10% денег, которые зарабатывает Поль
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался доволен игрой своей команды в матче с «Челси», который состоялся накануне в рамках 1/4 финала Кубка Англии (1:0).
Также специалист встал на защиту хавбека «МЮ» Поля Погба, который в последнее время подвергается критике со стороны экспертов.
«Мы должны мыслить позитивно. Мои игроки сыграли на самом высшем уровне. Специалисты могут говорить о Погба все, что угодно, но происходит это только из-за зависти, потому что они не получали и 10 процентов денег, которые зарабатывает Поль», – сказал Моуринью, слова которого приводит Goal.
Отметим, что «МЮ» с 35-й минуты играл в меньшинстве. В 1/2 финала Кубка страны «Челси» предстоит провести матч с «Тоттенхэмом».
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)
Голы
Канте 52 (1:0).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Алонсо, Кэйхилл, Канте, Виллиан (Фабрегас, 81), Матич, Азар, Мозес (Зума, 90), Коста (Батшуайи, 90)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Смоллинг, Погба, Валенсия, Янг (Лингард, ), Мхитарян (Феллайни, 38), Эррера, Рэшфорд
Предупреждения:
Коста, 88 - Эррера, 20; Янг, 79
Удаления:
нет - Эррера, 35
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция