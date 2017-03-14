Жозе Моуринью: Специалисты критикуют Погба из-за зависти, они не получали и 10% денег, которые зарабатывает Поль

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался доволен игрой своей команды в матче с «Челси», который состоялся накануне в рамках 1/4 финала Кубка Англии (1:0).

Также специалист встал на защиту хавбека «МЮ» Поля Погба, который в последнее время подвергается критике со стороны экспертов.

«Мы должны мыслить позитивно. Мои игроки сыграли на самом высшем уровне. Специалисты могут говорить о Погба все, что угодно, но происходит это только из-за зависти, потому что они не получали и 10 процентов денег, которые зарабатывает Поль», – сказал Моуринью, слова которого приводит Goal.

Отметим, что «МЮ» с 35-й минуты играл в меньшинстве. В 1/2 финала Кубка страны «Челси» предстоит провести матч с «Тоттенхэмом».