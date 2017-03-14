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Фабиньо: У «Монако» нет Месси, Суареса и Неймара, но мы постараемся пройти «Манчестер Сити»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Монако» Фабиньо в преддверии ответной встречи с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.

«Не ожидал, что «ПСЖ» покинет Лигу чемпионов, но это случилось. В очередной раз убедился, что в футболе возможно абсолютно все. Конечно, «Монако» находится в другой ситуации. У нас нет такой глубины состава, но это не отменяет поставленной цели.

Мы будем играть с «Манчестер Сити», а эта команда выступает на самом высоком уровне. У них отличный коллектив. Но несмотря на все это, я не думаю о победе «Барселоны», потому что у нас нет Месси, Суареса и Неймара. Мы полагаемся на собственные силы, а точнее – только на наших игроков. Думаю, мы сможем переломить ход противостояния, и сделаем все возможное», – сказал защитник, слова которого приводит Globo Esporte.

Напомним, первый матч между «Сити» и «Монако» состоялся 21 февраля на домашней арене «горожан» и завершился со счетом 5:3 в пользу английского клуба. Ответный матч состоится завтра (15 марта) и стартует в 22.45 мск.

Матч

Монако - Манчестер Сити

Место и дата

15 марта 22:45, Луи II, Текстовая трансляция

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