Геннадий Головкин: Не хочу смотреть за спину Джейкобсу, а о бое Мэйвезер - Макгрегор не думаю ничего

Чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин дал комментарий накануне защиты титулов в поединке с Дэниэлом Джейкобсом.

- При подготовке к бою все прошло как обычно, по плану. Не собираюсь забегать вперед и смотреть Джейкобсу за спину - мне предстоит очень тяжелый и ответственный поединок. О боях Альварес - Чавес и Мэйвезер - Макгрегор не думаю ничего. Большое спасибо за поддержку всем, кто болеет за любимых спортсменов и просто граждан своей страны, - сказал Головкин в интервью Fightspace.

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Напомним, поединок между Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом пройдет 18 марта в Нью-Йорке. На кону будут стоять титулы WBA, WBO и WBC в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.