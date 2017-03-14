Назначены арбитры на матчи сборной России с Бельгией и Кот д'Ивуаром

Стали известны имена судей, которым предстоит обслуживать ближайшие контрольные матчи с участием сборной России по футболу.

Матч Россия - Кот-д’Ивуар, который состоится 24 марта в Краснодаре, обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. В роли его ассистентов выступят Октавиан Совре и Себастьян Георге.

А матч Россия – Бельгия, который пройдет 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи, обслужит польская бригада судей во главе с Шимоном Марциняком. Ему будут помогать Павел Сокольнички и Томаш Листкевич.