«Динамо» – СКА. Состав москвичей не претерпел изменений
Тренерский штаб «Динамо» определился с составом команды на четвертый матч 1/2 финала Западной конференции против СКА.
Ворота будет защищать Александр Еременко, запасным голкипером заявлен Александр Лазушин.
Первое звено: Соловьев – Никулин, Кашпар – Терещенко – Карпов;
Второе звено: Робинсон – Кутейкин, Карсумс – Цветков – Тарасов;
Третье звено: Рылов – Хиетанен, Кокарев – Горовиков – Подшендялов;
Четвертое звено: Миронов – Чебыкин, Брюквин – Игумнов – Галимов.
Напомним, четвертый матч между «Динамо» и СКА начнется в «ВТБ Ледовом дворце» в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Счет в серии – 2-1 в пользу армейского клуба.
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