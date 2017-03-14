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Новый тренер Na’Vi по CS:GO: Мы подойдём к турниру SL i-League StarSeries S3 в хорошей форме

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Новый тренер Natus Vincere по CS:GO Андрей «Andi» Прохоров ответил на вопросы фанатов на сайте организации.

- Хотелось узнать про подготовку к SL-i League Season 3 и про внутреннее состояние команды.

- Начиная с завтрашнего дня у нас следующий график: 2 недели с 6 рабочими днями, затем буткемп перед SLTV приблизительно на 8 дней, на протяжении которых мы будем более акцентированно готовиться к турниру.

Настроение у всех боевое и, что самое главное, рабочее. За то недолгое время, что мы успели потренироваться со мной в новой роли, все без исключения игроки вели себя максимально профессионально.

- Что стоит в приоритете на данный момент? Выиграть какой-то турнир или найти свою игру?

- Не могу выделить что-то одно, поскольку мы ограничены во времени: нам нужно работать над фундаментальными вещами, привыкать к правильной организации тренировочного процесса и одновременно добиваться результата в очень важных для нас играх EPL. Что касается SLTV: исходя из запланированного графика работы, я склонен полагать, что мы подойдём к турниру в хорошей форме.

- Будете ли вы тренировать de_cache?

- Могу поделиться своим взглядом на количество играбельных карт: профессиональная команда, которая живёт и работает в игре, обязана играть все 7 карт, что значительно расширит её опции во время стадии выбора карт. Если говорить более предметно, cache мы будем играть в недалёком будущем, как только я увижу результат в виде дисциплинированной работы.

- Будут ли изменения по позициям?

- Будут. Прежде всего это касается использования второго AWP за защиту, возможно, даже за атаку. Ваня будет больше выполнять функции «entry fragger». Углубляться в тонкости не могу себе позволить, но скажу, что я приветствую то, что работает, а не какие-либо устоявшиеся вещи.

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