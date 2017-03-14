FA дисквалифицировала Эрреру на два матча

Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера дисквалифицирован на два матча.

Футболист сборной Испании получил две желтые карточки в четвертьфинальной игре Кубка Англии против «Челси» (1:0) и оставил свою команду в меньшинстве с 35-й минуты встречи, которая завершилась победой «синих» (1:0).

Отмечается, что решение о дисквалификации футболиста было принято из-за того, что он был удален во второй раз в нынешнем сезоне.

Таким образом, хавбек пропустит матчи с «Мидлсбро» (19 марта) и «Вест Бромвичем» (1 апреля).