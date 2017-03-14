FA дисквалифицировала Эрреру на два матча
Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера дисквалифицирован на два матча.
Футболист сборной Испании получил две желтые карточки в четвертьфинальной игре Кубка Англии против «Челси» (1:0) и оставил свою команду в меньшинстве с 35-й минуты встречи, которая завершилась победой «синих» (1:0).
Отмечается, что решение о дисквалификации футболиста было принято из-за того, что он был удален во второй раз в нынешнем сезоне.
Таким образом, хавбек пропустит матчи с «Мидлсбро» (19 марта) и «Вест Бромвичем» (1 апреля).
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)
Голы
Канте 52 (1:0).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Алонсо, Кэйхилл, Канте, Виллиан (Фабрегас, 81), Матич, Азар, Мозес (Зума, 90), Коста (Батшуайи, 90)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Смоллинг, Погба, Валенсия, Янг (Лингард, ), Мхитарян (Феллайни, 38), Эррера, Рэшфорд
Предупреждения:
Коста, 88 - Эррера, 20; Янг, 79
Удаления:
нет - Эррера, 35
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция