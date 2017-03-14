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FA дисквалифицировала Эрреру на два матча

Источник:  Футбольная ассоциация АнглииКомментарии

Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера дисквалифицирован на два матча.

Футболист сборной Испании получил две желтые карточки в четвертьфинальной игре Кубка Англии против «Челси» (1:0) и оставил свою команду в меньшинстве с 35-й минуты встречи, которая завершилась победой «синих» (1:0).

Отмечается, что решение о дисквалификации футболиста было принято из-за того, что он был удален во второй раз в нынешнем сезоне.

Таким образом, хавбек пропустит матчи с «Мидлсбро» (19 марта) и «Вест Бромвичем» (1 апреля).

Матч

Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)

Голы

Канте 52 (1:0).

Состав

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Алонсо, Кэйхилл, Канте, Виллиан (Фабрегас, 81), Матич, Азар, Мозес (Зума, 90), Коста (Батшуайи, 90)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Смоллинг, Погба, Валенсия, Янг (Лингард, ), Мхитарян (Феллайни, 38), Эррера, Рэшфорд

Предупреждения:

Коста, 88 - Эррера, 20; Янг, 79

Удаления:

нет - Эррера, 35

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

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