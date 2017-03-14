Дэниэл Джейкобс: Когда я посмотрел в глаза Головкину - увидел обычного человека. И у него может пойти кровь

Американский средневес Дэниэл Джейкобс поделился ожиданиями от поединка с Геннадием Головкиным за три чемпионских пояса.

- Это невероятное ощущение, когда ты дерешься с лучшими. Представляю себе, как после боя моя рука поднимается вверх? Что я увидел, когда посмотрел в глаза Головкину? Обычного человека. У него также может пойти кровь, как у меня. Он может быть потрясен ударом, как и я.

Очень уважаю всех фанатов бокса, и даже фанатов GGG. Они помогают нам иметь возможность заботиться о своих семьях. Мы сделаем все, чтобы подарить зрителям отличное шоу, - заявил Джейкобс в интервью Fightspace.

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Напомним, поединок между Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом пройдет 18 марта в Нью-Йорке. На кону будут стоять титулы WBA, WBO и WBC в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.