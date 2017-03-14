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Кейн Веласкес: Не могу мчаться к следующему бою и рисковать получением очередной травмы

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес рассказал о своем физическом состоянии, отметив, что на данный момент он не может сказать, когда вернется к выступлениям.

«Как вы знаете, я перенес операцию в начале января. Операция прошла успешно, и я надеюсь, что эта проблема больше не вернется. Однако сейчас я прислушиваюсь к своему телу и советам врачей о том, что мне нужен покой. Я должен действовать умно со своим возвращением, я не могу мчаться к следующему бою и рисковать получением очередной травмы. Мое тело должно восстановиться на сто процентов. Я не могу пока говорить о дате возвращения, но вы будете первыми, кто узнает об этом», - приводит слова Веласкеса Allboxing.ru.

Напомним, 13 июня 2015 года Кейн проиграл бразильцу Фабрисио Вердуму удушающим приемом в третьем раунде и потерял чемпионский пояс в тяжелом весе. Их реванш должен был состояться в декабре, но тогда поединок не состоялся, поскольку врачи запретили Веласкесу выходить на ринг из-за проблем со здоровьем.

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