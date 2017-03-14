Гудьонсен стал игроком «Суонси»
Валлийский клуб «Суонси», выступающий в АПЛ, приобрел 16-летнего полузащитника Арнора Гудьонсена.
Арнор - сводный брат самого титулованного игрока в истории исландского футбола - 38-летнего нападающего Эйдура Гудьонсена, ранее игравшего за «Челси» и «Барселону».
Swansea sign Gudjohnsen.— BBC Sport (@BBCSport) 14 марта 2017 г.
He's the half-brother of former #CFC and Barcelona striker Eidur.
Full story: https://t.co/uhab6QQTmu pic.twitter.com/wfKWXYzSHl
Контракт футболиста с «лебедями» вступит в силу будущим летом. Сейчас Арнор играет на родине за клуб «Брейдаблик».
Отметим, что цвета «Суонси» уже защищает один из лидеров сборной Исландии - атакующий полузащитник Гилфи Сигурдссон.
Here's a stat for you...— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 14 марта 2017 г.
Gylfi Sigurdsson has covered more ground (318.2km) than any other player in the @premierleague this season. 🏃👏 pic.twitter.com/FV8TxzbtAf
В данный момент клуб из Уэльса занимает 16-ю строчку в турнирной таблице премьер-лиги. «Суонси» покинул зону вылета после назначения на пост главного тренера Пола Клемента, бывшего ассистента Карло Анчелотти в «Баварии».
Матч
Халл Сити - Суонси - 2:1 (0:0)
Голы
Ниасс 70 (1:0). Ниасс 79 (2:0). Моусон 90 (2:1).
Состав
Халл Сити: Якупович, Эль Абделлауэ, Магуайр, Раноккиа, Робертсон, Маркович (Аль-Мухаммади, 76), Хаддлстоун, Н'Диай (Ниасс, 63), Гросицки, Клукас, Эрнандес (Мейлер, 82)
Суонси: Фабиански, Ранхель (Амат, 33), Ольссон, Фернандес, Моусон, Сигурдссон, Корк, Роутледж (Нарсинг, 71), Кэролл, Фер, Льоренте (Айю, 45)
Предупреждения:
Н'Диай, 45; Хаддлстоун, 56; Маркович, 74 - Ольссон, 45
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
11 марта 18:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция