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Гудьонсен стал игроком «Суонси»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Валлийский клуб «Суонси», выступающий в АПЛ, приобрел 16-летнего полузащитника Арнора Гудьонсена.

Арнор - сводный брат самого титулованного игрока в истории исландского футбола - 38-летнего нападающего Эйдура Гудьонсена, ранее игравшего за «Челси» и «Барселону».

Контракт футболиста с «лебедями» вступит в силу будущим летом. Сейчас Арнор играет на родине за клуб «Брейдаблик».

Отметим, что цвета «Суонси» уже защищает один из лидеров сборной Исландии - атакующий полузащитник Гилфи Сигурдссон.

В данный момент клуб из Уэльса занимает 16-ю строчку в турнирной таблице премьер-лиги. «Суонси» покинул зону вылета после назначения на пост главного тренера Пола Клемента, бывшего ассистента Карло Анчелотти в «Баварии».

Матч

Халл Сити - Суонси - 2:1 (0:0)

Голы

Ниасс 70 (1:0). Ниасс 79 (2:0). Моусон 90 (2:1).

Состав

Халл Сити: Якупович, Эль Абделлауэ, Магуайр, Раноккиа, Робертсон, Маркович (Аль-Мухаммади, 76), Хаддлстоун, Н'Диай (Ниасс, 63), Гросицки, Клукас, Эрнандес (Мейлер, 82)

Суонси: Фабиански, Ранхель (Амат, 33), Ольссон, Фернандес, Моусон, Сигурдссон, Корк, Роутледж (Нарсинг, 71), Кэролл, Фер, Льоренте (Айю, 45)

Предупреждения:

Н'Диай, 45; Хаддлстоун, 56; Маркович, 74 - Ольссон, 45

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

11 марта 18:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция


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