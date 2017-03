Гудьонсен стал игроком «Суонси»

Валлийский клуб «Суонси», выступающий в АПЛ, приобрел 16-летнего полузащитника Арнора Гудьонсена.

Арнор - сводный брат самого титулованного игрока в истории исландского футбола - 38-летнего нападающего Эйдура Гудьонсена, ранее игравшего за «Челси» и «Барселону».

Swansea sign Gudjohnsen. He's the half-brother of former #CFC and Barcelona striker Eidur. Full story: https://t.co/uhab6QQTmu pic.twitter.com/wfKWXYzSHl

Контракт футболиста с «лебедями» вступит в силу будущим летом. Сейчас Арнор играет на родине за клуб «Брейдаблик».

Отметим, что цвета «Суонси» уже защищает один из лидеров сборной Исландии - атакующий полузащитник Гилфи Сигурдссон.

Here's a stat for you...



Gylfi Sigurdsson has covered more ground (318.2km) than any other player in the @premierleague this season. 🏃👏 pic.twitter.com/FV8TxzbtAf