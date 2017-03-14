Месси не согласен с решениями Энрике и взял на себя роль играющего тренера

По информации Diario Gol, лидер «Барселоны» Лионель Месси взял на себя функции играющего тренера до конца текущего сезона.

Отмечается, что игрок сборной Аргентины после поражения от «Депортиво» (1:2) в последнем матче чемпионата Испании разработал план по завоеванию золотых медалей Примеры. Футболист считает, что у сине-гранатовых есть шансы на победу, если каталонский клуб обыграет мадридский «Реал» 23 апреля.

Также сообщается, что Месси выступает против частой ротации состава, инициатором которой является Луис Энрике. Нападающий считает, что без Неймара команда теряет в качестве, а полузащитники Андре Гомеш и Денис Суарес не в состоянии заменить Андреса Иньесту и Ивана Ракитича.

Добавим, что Луис Энрике покинет пост наставника «Барселоны» по окончании сезона. Специалист отказался продлевать контракт с клубом, который рассчитан до лета 2017 года.

На данный момент каталонский клуб занимает второе место в таблице Примеры, уступая «Реалу» два очка. Отметим, что мадридский клуб имеет игру в запасе.