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Владимир Путин сообщил о болезни Дмитрия Медведева: «Не уберегли»

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства во вторник, 14 марта, сообщил о болезни премьер-министра Дмитрия Медведева.

– Начнем с некоторых оперативных вопросов: эпидемиологическая ситуация вроде как идет на убыль, тем не менее ситуация еще серьезная, – сказал он. – Вот Дмитрия Анатольевича не уберегли.

Глава правительства в заседании участия не принимал. Премьер Дмитрий Медведев отменил все запланированные на сегодня мероприятия.

И президент, и премьер известны как люди, активно занимающиеся спортом.

– Занятия спортом должны быть доступными для всех, – высказывался чуть раньше Дмитрий Медведев.

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