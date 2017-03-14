Владимир Путин сообщил о болезни Дмитрия Медведева: «Не уберегли»
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства во вторник, 14 марта, сообщил о болезни премьер-министра Дмитрия Медведева.
– Начнем с некоторых оперативных вопросов: эпидемиологическ
Глава правительства в заседании участия не принимал. Премьер Дмитрий Медведев отменил все запланированные на сегодня мероприятия.
И президент, и премьер известны как люди, активно занимающиеся спортом.
– Занятия спортом должны быть доступными для всех, – высказывался чуть раньше Дмитрий Медведев.
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