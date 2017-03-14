Жерсон: Неймару не нашлось бы места в сборной Бразилии 1970 года

Бывший полузащитник сборной Бразилии Жерсон полагает, что форвард «Барселоны» Неймар не смог бы пробиться в национальную команду на чемпионат мира 1970 года.

- В сборной Бразилии-1970 не нашлось бы места для Неймара. Вместо кого он мог бы играть? Он точно не смог бы занять место Ривелино или Пеле. Пробился бы он в состав вместо Тостао? Жаирзиньо? Определенно нет, - заявил Жерсон, завершивший карьеру игрока в 1975 году.

Напомним, на чемпионате мира 1970 года в Мексике бразильцы одержали уверенную победу, переиграв в финале Италию со счетом 4:1.



Неймар забил 50 мячей в 73 проведенных матчах за сборную Бразилии.