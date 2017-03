«Лейкерс» не планируют использовать Мозгова до конца регулярного чемпионата-2016/17

Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов пропустит концовку текущего сезона по решению тренерского штаба команды.

По информации журналиста Марка Спирса, калифорнийцы в оставшихся матчах намерены делать ставку на молодых игроков.

Lakers recently shut down healthy center Timofay Mozgov to take a stronger look at their younger guys the rest of the season, a source said.