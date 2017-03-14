Дмитрий Смит избран президентом Федерации компьютерного спорта России
На десятом внеочередном съезде Федерации компьютерного спорта России был избран новый президент Федерации: им стал Дмитрий Смит, один из основателей ФКС России.
В зону ответственности Дмитрия на новом посту входит стратегическое руководство Федерацией, взаимодействие с органами государственной власти, курирование главных проектов ФКС России: Кубка России по киберспорту и Всероссийской киберспортивной студенческой лиги.
«Федерация, как и сам киберспорт, продолжает стремительно развиваться, мы реализуем всё более масштабные проекты и ставим перед собой новые амбициозные цели. Только в 2016 году в Кубке России по киберспорту приняло участие 5 687 человек, во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге – 3 264 игрока, это самые массовые соревнования по компьютерному спорту в России. В 2017 году количество участников и аудитория турниров будут ещё более внушительными. Дальнейшие планы Федерации – в организации и проведении Чемпионата России, развитии спортивной инфраструктуры и – глобально – дальнейшей популяризации киберспорта в стране», — прокомментировал Дмитрий Смит.